Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с руководителем Роструда

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудилт с руководителем Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) Михаилом Иванковым ряд рабочих вопросов, касающихся защиты трудовых прав граждан и мер по содействию занятости в республике. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с федеральным ведомством. «В нынешних непростых условиях вопросы соблюдения социально-трудовых прав граждан приобретают особое значение. Важна совместная работа по борьбе с нелегальной занятостью, сокращению задолженности по заработной плате, предотвращению производственного травматизма», – заметил он.

«Большая работа в Татарстане ведется по адаптации и трудоустройству участников специальной военной операции – этому вопросу мы уделяем приоритетное внимание», – добавил Раис РТ.

Михаил Иванков в свою очередь указал на успешную модернизацию службы занятости республики. «Татарстан принял участие в программе комплексной модернизации службы занятости в 2025 году. Сегодня в республике ежедневно оказывают меры государственной поддержки занятости 49 обновленных кадровых центров „Работа России”», – отметил он.

«Обращаю внимание, что по числу точек присутствия Татарстан в тройке лидеров. Но комплексная модернизация – это не только ремонт, но и прежде всего внедрение единых стандартов оказания услуг. В результате проделанной работы среднее время трудоустройства сократилось более чем на 40%», – акцентировал глава Роструда.

Ранее Росстат сообщил, что на конец сентября 2026 года работодатели Татарстана заявили в органы службы занятости о потребности в 102 805 работниках. По этому показателю республика лидирует в Приволжском федеральном округе и находится на четвертом месте по России.