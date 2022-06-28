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Официальная хроника
28 июня 2022  13:28

Минниханов обсудил с главой Российского Красного Креста реализацию совместных проектов

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Минниханов обсудил с главой Российского Красного Креста реализацию совместных проектов
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с председателем общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павлом Савчуком. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президент РТ поздравил гостя с 155-летием Российского Красного Креста. По его мнению, организация объединяет уникальных людей, для которых главным жизненным ориентиром являются милосердие и поддержка людей в трудные минуты. «Вы всегда в числе первых в зоне бедствий и чрезвычайных ситуаций, готовы прийти на помощь», —подчеркнул Рустам Минниханов. 

 

Фото: tatarstan.ru

В ходе беседы, прошедшей в Доме Правительства РТ, стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между Республикой Татарстан и Российским Красным Крестом и реализацию совместных проектов, а также развитие татарстанского отделения гуманитарной организации. 

Во встрече приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, министр здравоохранения РТ Марат Садыков и председатель Татарстанского регионального отделения Российского Красного Креста Зульфия Сафина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Российского Красного Креста с 155-летием организации.

#Рустам Минниханов #Красный крест
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