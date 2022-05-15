Путин поздравил сотрудников Российского Красного Креста с 155-летием организации

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников, членов и добровольцев общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (РКК) с ее 155-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин заметил, что входящий в структуру международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца Российский Красный Крест «по праву считается старейшей благотворительной организацией нашей страны».

При этом, по мнению главы государства, РКК всегда объединял «честных, неравнодушных людей и на протяжении всей своей истории твердо следовала принципам гуманизма, милосердия и сострадания, непреходящим нравственным, общечеловеческим ценностям».

Президент России также обратил внимание на то, нынешнее поколение сотрудников и добровольцев организации «бережет и развивает эти замечательные традиции, воплощает в жизнь масштабные благотворительные и медико-социальные программы, оказывает поддержку пострадавшим от гуманитарных кризисов и катастроф».

В этом контексте Путин упомянул деятельность Российского Красного Креста «по оказанию действенной, бескорыстной помощи вынужденным переселенцам из Украины и Донбасса».

«Благодарю вас за честный, добросовестный труд, желаю здоровья и плодотворной работы на ниве самоотверженного служения людям», — заключил глава государства.

Российский император Александр II 3 мая (15-го по новому стилю) 1867 года утвердил устав Российского общества попечения о раненых и больных воинах. В 1879-м оно было переименовано в Российское общество Красного Креста (РОКК).

После революции 1917 года, в 1923 году, был создан Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (СОКК и КП СССР). После распада Советского Союза, в 1999 году, его правопреемником на территории Российской Федерации стало Российское общество Красного Креста.