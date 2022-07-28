Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с главой Федеральной службы судебных приставов

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Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы сотрудничества с директором Федеральной службы судебных приставов — главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Собеседники затронули организацию сотрудничества органов исполнительной власти Республики Татарстан с Федеральной службой судебных приставов в деле обеспечения законных прав и интересов граждан. Были упомянуты такие проблемы, как повышение качества работы с обращениями и развитие систем межведомственного взаимодействия.

Позднее Рустам Минниханов и Дмитрий Аристов прибыли на заседание коллегии Федеральной службы судебных приставов, организованное в Казанской ратуше. Президент РТ обратил внимание на то, что стараниями приставов сумма взысканных алиментов в Татарстане растет ежегодно.