Минниханов: Стараниями судебных приставов сумма взысканных алиментов в РТ растет ежегодно

Открывая Всероссийскую коллегию Федеральной службы судебных приставов, Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил их колоссальную работу, которую им удалось проделать за этот год.

«Служба судебных приставов находится на передовой в решении вопросов жителей как нашей республики, так и всей России. Их работа – индивидуальный подход к каждому человеку. При этом, нагрузка на приставов с каждым годом растет», – отметил Рустам Минниханов.

Он добавил, что судебные приставы должны уделять особое внимание должникам по алиментам. В этом году исполнителям удалось взыскать почти 300 млн рублей.

«При этом сумма взыскания алиментов с каждым годом растет. Меры, которые применяют судебные приставы, показывают свою эффективность», – добавил Минниханов.

Всероссийская коллегия проходит сегодня в Казанской Ратуше. Здесь собрались представители ведомства со всей России. На коллегии обсудят результаты работы судебных приставов за первое полугодие 2022 года.