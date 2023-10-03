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Минниханов и Бруссер обсудили строительство дорог и инвестпроекты в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым вице-президентом Газпромбанка Павлом Бруссером. Стороны обсудили инвестиционные проекты на территории республики, в том числе строительство и эксплуатацию автодорог, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Во встрече, прошедшей в Доме Правительства РТ, также приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава Минпромторга республики Олег Коробченко, глава республиканского Миндортранса Фарит Ханифов и другие.
В пресс-службе Раиса РТ напомнили, что предыдущая встреча Минниханова и Бруссера состоялась на Восточном экономическом форуме. Тогда обсуждалось участие банка в финансировании инфраструктурных проектов в РТ в рамках государственно-частного партнерства.
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