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Минниханов и Бруссер обсудили реализуемые в Татарстане проекты
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Восточного экономического форума встретился с первым вице-президентом Газпромбанка Павлом Бруссером. Стороны обсудили участие банка в финансировании инфраструктурных проектов в республике в рамках государственно-частного партнерства, в частности проекты в дорожном строительстве и туризме. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.
«Газпромбанк – наш надежный партнер. Есть интересные новые направления для сотрудничества. Проект живой, интересный. Надо создать рабочую группу, чтобы быстро реализовывать», – отметил Рустам Минниханов, говоря о проекте туристической инфраструктуры «Казань марина» в Лаишеве, который подразумевает создание зоны отдыха на воде.
Второй проект касается создания платных магистралей. Павел Бруссер поблагодарил республику за интерес к сотрудничеству.
«Планируем приехать в Казань в ближайшее время, чтобы проработать с Вашими коллегами различные проекты, в которых банк готов участвовать», – сказал он.
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