Минниханов обсудил строительство новых объектов в РТ с представителем холдинга «Полимекс»

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем совета директоров компании «Полимекс» Эролом Табанджой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Главной темой обсуждения стала реализация новых инвестпроектов на территории Татарстана. Напомним, у турецкого холдинга уже есть успешно завершенные проекты по строительству гостиниц в республике.

«Мы рады, что важным направлением татарстано-турецкого взаимодействия является сотрудничество с компанией „Полимекс“», — подчеркнул в ходе встречи Рустам Минниханов.