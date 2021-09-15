news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
15 сентября 2021  11:48

Минниханов обсудил строительство новых объектов в РТ с представителем холдинга «Полимекс»

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем совета директоров компании «Полимекс» Эролом Табанджой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Главной темой обсуждения стала реализация новых инвестпроектов на территории Татарстана. Напомним, у турецкого холдинга уже есть успешно завершенные проекты по строительству гостиниц в республике.

«Мы рады, что важным направлением татарстано-турецкого взаимодействия является сотрудничество с компанией „Полимекс“», — подчеркнул в ходе встречи Рустам Минниханов.

#строительство #Минниханов Рустам
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное