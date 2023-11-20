Минниханов обсудил сотрудничество Татарстана с китайской компанией Launch

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией одной из первых независимых транспортных инжиниринговых компаний КНР — Shanghai Launch Automotive Technology. Возглавлял делегацию вице-президент Цзянь Цзе, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Главной темой встречи стало обсуждение вопросов сотрудничества. «Китайский бизнес активно работает в Татарстане. Реализуются промышленные проекты, строятся производства. Направлений для взаимодействия очень много <...> Мы заинтересованы в сотрудничестве с вашей компанией», — заявил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана напомнил, что за прошлый год товарооборот Китая и РТ вырос больше чем наполовину (+58%) и составил 1,6 млрд долларов. В 2023 году показатели продолжают расти.

Стороны обсудили различные варианты взаимодействия, а также варианты проектов для совместной реализации.

Напомним, что сегодня состоялось юбилейное, X заседание диалога «Партия „Единая Россия“ — Коммунистическая партия Китая». Поздравление участникам направил Президент России Владимир Путин.