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Минниханов обсудил сотрудничество Татарстана с китайской компанией Launch
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией одной из первых независимых транспортных инжиниринговых компаний КНР — Shanghai Launch Automotive Technology. Возглавлял делегацию вице-президент Цзянь Цзе, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Главной темой встречи стало обсуждение вопросов сотрудничества. «Китайский бизнес активно работает в Татарстане. Реализуются промышленные проекты, строятся производства. Направлений для взаимодействия очень много <...> Мы заинтересованы в сотрудничестве с вашей компанией», — заявил Рустам Минниханов.
Раис Татарстана напомнил, что за прошлый год товарооборот Китая и РТ вырос больше чем наполовину (+58%) и составил 1,6 млрд долларов. В 2023 году показатели продолжают расти.
Стороны обсудили различные варианты взаимодействия, а также варианты проектов для совместной реализации.
Напомним, что сегодня состоялось юбилейное, X заседание диалога «Партия „Единая Россия“ — Коммунистическая партия Китая». Поздравление участникам направил Президент России Владимир Путин.
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