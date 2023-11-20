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Путин: Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне
Отношения России и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. В двустороннем формате, а также на площадках ШОС, БРИКС и других они реализуют масштабные проекты в различных сферах. Об этом в приветствии к участникам юбилейного, X заседания диалога «Партия „Единая Россия“ — Коммунистическая партия Китая» заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Поступательному развитию многоплановых связей между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой способствует хорошо отлаженное, конструктивное взаимодействие между ведущими политическими партиями двух стран», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Он отметил, что РФ и КНР участвуют в регулярном обмене опытом в политической сфере. Это позволяет центральным органам и региональным структурам обстоятельно обсудить широкий круг вопросов как в двусторонней, так и в международной повестке.
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