Минниханов обсудил с Верховным муфтием России вопрос сохранения традиционных ценностей

Фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в Доме Правительства РТ встречу с председателем Центрального духовного управления мусульман, Верховным муфтием России Талгатом Таджуддином.

Стороны обсудили вопросы сохранения традиционных ценностей и многовекового духовного наследия, укрепления межконфессионального диалога, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что также Минниханов сегодня провел заседание призывной комиссии РТ по мобилизации граждан.