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Минниханов обсудил с Тарпищевым развитие теннисной инфраструктуры в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны обсудили развитие тенниса и совершенствование инфраструктуры теннисного спорта в Татарстане.
На сегодняшний день в республике теннисом занимаются более 3,3 тыс. человек. В спортивных школах республики открыты четыре теннисных отделения в Казани, Альметьевске, Елабуге и Набережных Челнах, где занимаются 304 человека.
Со спортсменами работают 14 тренеров. Спортивные разряды и звания имеют 65 теннисистов. В 2024 году в сборную команду РФ вошел 21 спортсмен из РТ.
Каждый год на территории республики проводятся около 40 официальных турниров по теннису: муниципальных, региональных, всероссийских, международных.
Впервые в истории татарстанского тенниса по итогам девяти месяцев текущего, 2024 года Татарстан оказался на третьем месте после Москвы и Московской области по числу выигранных его уроженцами международных турниров за пределами России. Татарстанцы одержали 65 турнирных побед.
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