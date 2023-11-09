Минниханов Тарпищеву: «Наша дружба во многом изменила Татарстан и Казань»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня на состоявшемся в Казани премьерном показе документального фильма «Вершина жизни капитана Тарпищева» Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил заслуги перед регионом президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Помимо Раиса РТ, кинопоказ посетил и мэр Казани Ильсур Метшин. Картина режиссера Варвары Орловой посвящена 20-летию победы России на теннисном Кубке Дэвиса в 2002 году.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Огромная честь находиться здесь вместе с вами. Большая благодарность руководству Татарстана. Благодаря вашим усилиям республика процветает по всему спортивному движению, в том числе и области тенниса», — подчеркнул в приветственном слове сам Шамиль Тарпищев.

«Наша дружба во многом изменила Татарстан и Казань. Речь не только о теннисе, но и о том, как мы шли к Универсиаде 2013, как мы строили Академию тенниса — вы всегда были вместе с нами», — заметил в свою очередь Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководитель республики также подчеркнул, что Шамиль Тарпищев внес весомый вклад в популяризацию и развитие тенниса в России. «Мы гордились, гордимся и будем гордиться вами, вашими успехами», — заверил он.

В документальной работе продолжительностью 45 минут снялись Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный и другие известные спортсмены. «Отличный фильм, пример молодым спортсменам», — поделился впечатлениями руководитель республики в Telegram-канале.