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Минниханов Тарпищеву: «Наша дружба во многом изменила Татарстан и Казань»
Сегодня на состоявшемся в Казани премьерном показе документального фильма «Вершина жизни капитана Тарпищева» Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил заслуги перед регионом президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Помимо Раиса РТ, кинопоказ посетил и мэр Казани Ильсур Метшин. Картина режиссера Варвары Орловой посвящена 20-летию победы России на теннисном Кубке Дэвиса в 2002 году.
«Огромная честь находиться здесь вместе с вами. Большая благодарность руководству Татарстана. Благодаря вашим усилиям республика процветает по всему спортивному движению, в том числе и области тенниса», — подчеркнул в приветственном слове сам Шамиль Тарпищев.
«Наша дружба во многом изменила Татарстан и Казань. Речь не только о теннисе, но и о том, как мы шли к Универсиаде 2013, как мы строили Академию тенниса — вы всегда были вместе с нами», — заметил в свою очередь Рустам Минниханов.
Руководитель республики также подчеркнул, что Шамиль Тарпищев внес весомый вклад в популяризацию и развитие тенниса в России. «Мы гордились, гордимся и будем гордиться вами, вашими успехами», — заверил он.
В документальной работе продолжительностью 45 минут снялись Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный и другие известные спортсмены. «Отличный фильм, пример молодым спортсменам», — поделился впечатлениями руководитель республики в Telegram-канале.
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