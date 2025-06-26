Минниханов обсудил с руководством СИБУРа создание в Казани научного центра

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов приняли участие в обсуждении нового научного центра, создаваемого в Казани. Обсуждение состоялось на площадке СИБУР Инноваций, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Строительство Центра научных исследований и масштабирования технологий в Казани должно быть завершено уже в текущем, 2025 году. Отечественные компании и научные центры обеспечивают 70% поставок необходимого оборудования.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Открыться новый центр должен в следующем, 2026 году. Там будут трудиться 350 исследователей, причем 170 ученых уже работают в столице РТ. Компания активно сотрудничает с КНИТУ-КХТИ и Казанским федеральным университетом. В 2024 году в КНИТУ заработала совместная лаборатория по разработке и применению полимеров. Совместно с КФУ организована лаборатория по разработке и исследованию гетерогенных катализаторов. В этом году должна быть запущена магистерская программа по масштабированию технологий в КНИТУ-КХТИ.

Исследовательский центр будет включать 30 лабораторий, сфокусированных на ключевых направлениях передовой химии. Это, в частности, полиолефиновый и гетерогенный катализ, разработка специальных полимеров и суперконструкционных пластиков, а также технологий промышленного производства этих материалов и компонентов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Благодаря модульной организации помещений в центре смогут конфигурировать лаборатории для одновременной работы над параллельными проектами (в том числе – совместной с научными и промышленными партнерами).

На первом этаже будет размещен парк из 15 уникальных пилотных установок: органического синтеза, оборудования для создания гетерогенных катализаторов и подготовки носителей, пилотной установки для отработки технологии разделения многокомпонентных смесей на колонне с разделительной стенкой. На втором этаже появится уникальный для отрасли центр прототипирования – там будут определять необходимые параметры для повышения эффективности и ускорения масштабирования собственных технологий.