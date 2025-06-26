СИБУР привлек в команду строящегося R&D-центра 170 ученых, они уже работают в Казани

Научно-исследовательский центр и центр пилотирования технологий СИБУРа начнет работу в конце 2026 года. Его сотрудниками станут 350 ученых и специалистов. 170 разработчиков уже работают в Казани, сообщила компания.

«R&D-центр – это амбициозный проект, цель которого – объединить лучшие разработки и научные кадры, чтобы обеспечить полный цикл создания новых материалов: от разработки катализаторов до создания инновационных материалов, – отметила кандидат химических наук, эксперт лаборатории синтеза полиолефинов научно-исследовательского центра СИБУР Инновации Алия Хуснуриялова. – Для этого компания запускает образовательные программы, включая первую в России магистерскую программу по изучению процесса создания самых востребованных полимеров».

Одновременно со строительством центра предприятие активно развивает сотрудничество с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом и Казанским федеральным университетом. В 2024 году в КНИТУ открыта совместная лаборатория по разработке и применению полимеров. Совместно с КФУ создана лаборатория по разработке и исследованию гетерогенных катализаторов. В 2025 году будет запущена магистерская программа по масштабированию технологий в КНИТУ. Выпускники этой программы смогут работать в научном центре СИБУРа.

«От открытия центра мы ждем объединение всех компетенций по разработке в одном месте, что позволит быстрее принимать решения и взглянуть на процессы с разных сторон, – прокомментировал кандидат химических наук, начальник лаборатории разработки катализаторов СИБУР Инноваций Виктор Головин. – В новом центре мы сконцентрируемся на разработке новых катализаторов и их следующих поколений, а также на разработке собственных технологий для нефтехимии, где катализаторы - только часть большой работы. Открытие R&D-центра откроет дополнительные возможности привлечения новых кадров в наши современные лаборатории».

Строящийся научный комплекс будет оснащен более чем 800 единицами высокотехнологичного оборудования. «Этот позволит более чем на 25% ускорить процесс разработки новых технологий и продуктов от этапа лабораторных разработок до промышленного производства и оперативно реагировать на запросы переработчиков современных материалов и конечных потребителей продукции, – сообщил кандидат химических наук, генеральный директор СИБУР Инноваций Ильназ Зарипов. – Инфраструктура R&D-центра будет использоваться как для проведения исследований и новых разработок, так и для профориентации казанских студентов и школьников, дальнейшего развития в Татарстане российской школы химической науки и образования».