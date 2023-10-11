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Минниханов обсудил с Новаком развитие энергетической отрасли Татарстана
Сегодня на полях проходящего в Москве международного форума «Российская энергетическая неделя» Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с вице-премьером РФ Александром Новаком, курирующим топливно-энергетический комплекс страны.
«Обсуждались вопросы развития энергетической отрасли Татарстана», — сказано в сообщении пресс-службы руководителя республики.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит на площадке ЦВЗ «Манеж» с 11 по 13 октября. Выступая на пленарном заседании мероприятия, Президент РФ Владимир Путин заметил, что глобальная экономика сейчас переходит к многополярной модели, в основе которой лежит умение каждой отдельной страны адаптироваться и отстаивать свой суверенитет в различных сферах.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Новак объявил о частичном снятии введенного в сентябре запрета на экспорт дизельного топлива.
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