Минниханов обсудил с Мантуровым развитие промышленности в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился на полях Петербургского международного экономического форума с вице-премьером РФ — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся развития промышленного сектора республики, меры государственной поддержки отрасли, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Напомним, что также в рамках форума Минниханов встретился с главами нескольких регионов, заключил соглашения о сотрудничестве между Татарстаном и Смоленской областью, Ставропольским краем и Республикой Тыва.

26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) стартовал вчера. Его главная тема в этом году – «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений».