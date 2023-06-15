Татарстан заключил соглашение о сотрудничестве со Ставропольским краем

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым на полях Петербургского международного экономического форума. Они договорились расширять взаимодействие и подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.

Татарстан готов сотрудничать со Ставропольским краем по таким направлениям, как машиностроение, поставка холодильного и медицинского оборудования, отметил Раис РТ. Также он подчеркнул важность укрепления гуманитарных связей.

«У нас в республике действует электронная торговая площадка для проведения аукционов „Заказ.РФ“. Предлагаем изучить её, использовать этот опыт», — приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В завершение встречи Минниханов и Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Ставропольским краем.

Отметим, что на сегодня товарооборот между двумя регионами достигает порядка 3,5 млрд рублей. Татарстан поставляет в Ставропольский край грузовые автомобили, нефтехимическую продукцию, шины. В республику в свою очередь поступают лекарственные препараты, удобрения, минеральная вода.

Напомним, в эти дни проходит 26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). В этом году его тема — «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений».