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Минниханов обсудил с Канделаки работу проекта Insight People и другие инициативы
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву обсудил вопросы сотрудничества и перспективу дальнейшей реализации совместных проектов с заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тиной Канделаки. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ со ссылкой на материалы московского филиала телеканала ТНВ.
Стороны, в частности, затронули работу сети региональных блогерских студий Insight People («Инсайт Люди»). В Татарстане этот проект представлен в Казани и Набережных Челнах. Здесь творческим людям помогают раскрыть потенциал и ввести новые идеи в медиапространство. Присоединиться к инициативе могут люди любого возраста.
В частности, в прошлом году с продюсерским центром Insight People сотрудничала медиашкола «Шәп блогер», организованная АО «Татмедиа».
Участниками беседы руководителя республики и замглавы «Газпром-медиа» стали генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зинатуллина, советник генерального директора «Газпром-медиа» Борис Ханчалян и министр спорта РТ Владимир Леонов.
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