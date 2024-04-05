Минниханов обсудил с Канделаки работу проекта Insight People и другие инициативы

Рустам Минниханов и Тина Канделаки в 2017 году

Фото: социальные сети Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву обсудил вопросы сотрудничества и перспективу дальнейшей реализации совместных проектов с заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тиной Канделаки. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ со ссылкой на материалы московского филиала телеканала ТНВ.

Стороны, в частности, затронули работу сети региональных блогерских студий Insight People («Инсайт Люди»). В Татарстане этот проект представлен в Казани и Набережных Челнах. Здесь творческим людям помогают раскрыть потенциал и ввести новые идеи в медиапространство. Присоединиться к инициативе могут люди любого возраста.

В частности, в прошлом году с продюсерским центром Insight People сотрудничала медиашкола «Шәп блогер», организованная АО «Татмедиа».

Участниками беседы руководителя республики и замглавы «Газпром-медиа» стали генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зинатуллина, советник генерального директора «Газпром-медиа» Борис Ханчалян и министр спорта РТ Владимир Леонов.