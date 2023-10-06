«Прожить жизнь своей мечты»: завершилось обучение в школе «Шәп блогер»

Вера Трефилова и Шамиль Садыков

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В АО «Татмедиа» завершилось обучение в медиашколе «Шәп блогер», где сквозной темой стало развитие национальной тематики в интернете. Темой последнего из 10 занятий стало ведение этноблога. Перед началом к начинающим лидерам мнений обратился генеральный директор медиахолдинга Шамиль Садыков.

«Национальное самосознание – одна из главных потребностей человека. Каждый из нас чувствует свою принадлежность к какому-то народу. Чтобы человек был цельным, это чувство необходимо удовлетворять через национальные песни, культуру, еду и так далее. К примеру, мы, татары, когда чак-чак поедим, у нас эндорфин вырабатываться начинает. Так мы получаем ощущение счастья», – сказал Садыков.

Главной задачей проекта было найти новые лица и таланты, которые в будущем обретут свою аудиторию и станут лидерами мнений. Школа помогла молодым блогерам сделать свои первые шаги в этой сфере и подсказала, в каком русле развиваться в дальнейшем.

Последнюю лекцию цикла провела известный блогер из Удмуртии Вера Трефилова. Она рассказала об особенностях ведения этноблога, наиболее ярких трендах в сфере и какое ждет будущее всю индустрию локального блогинга.

«Уверена, локальный и этноблогинг станет супертрендом. То, что делает “Татмедиа” в школе “Шэп” – это очень круто. На уровне страны это будет востребовано на протяжении пяти лет точно. Среди наиболее развиваемых тем: традиционные ценности, дружба этносов, здоровье, внутренний туризм, экология и патриотизм», – пояснила блогер.

По ее словам, блогинг в ближайшем будущем станет полноценным звеном экономики всей страны. Трефилова считает, что в ближайшем будущем будет издан закон, по которому будет регламентирован процесс покупки рекламы у блогеров.

При этом она сама не ожидала, что обретет такую популярность, когда начнет вести блог об Удмуртии. Благодаря этнонаправлению к ней обращались многие большие медиакомпании, государственные деятели, а ее продукт смотрят далеко за пределами республики.

«Я не знаю, куда эта история дальше выльется, сейчас я уже отношусь к блогингу не только как к творчеству, но и как к бизнесу. Очень много съемок, приглашений. Сейчас я проживаю жизнь своей мечты. Это можно сделать здесь, у себя в регионе. Всё это вылилось из того, что когда-то я решила стать этноблогером. Для этого есть все возможности и у вас», – обратилась к выпускникам медиашколы Вера Трефилова.