Минниханов обсудил с главой «СИБУРа» объединение с «ТАИФом»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Доме Правительства РТ встретился с председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Республикой Татарстан и компанией „СИБУР Холдинг» в нефтегазохимическом комплексе, в частности, затронули вопросы, связанные с объединением нефтегазохимических и энергетических бизнесов ПАО „СИБУР Холдинг“ и группы „ТАИФ“», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время идет процесс объединения нефтегазохимических бизнесов «СИБУРа» и «ТАИФа». На первом этапе действующие акционеры «ТАИФа» передадут контрольный пакет акций компании в обмен на 15-процентную долю в «СИБУР Холдинге». Оставшийся пакет акций «ТАИФа» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.

Закрытие первой части сделки ожидается в 2021 году при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований.

Конов ранее заявлял, что после объединения компаний ожидать кардинальных решений о прямом переносе практик «СИБУРа» в Татарстан и, как следствие, оптимизации персонала не стоит. Также он отмечал, что для республики принципиальным моментом является сохранение налоговой базы.

«Мы понимаем, что предприятия находятся в Татарстане и это важный источник пополнения бюджета республики и в целом часть социально-экономического баланса. У нас точно нет желания прийти и вытащить эти налоги каким-то образом и увести в другую сторону», — говорил глава «СИБУРа».