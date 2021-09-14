Минниханов обсудил с главой Ростуризма популяризацию туристических маршрутов Татарстана

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой в Казанском Кремле. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Рустам Минниханов и Зарина Догузова обсудили вопросы развития туризма, совершенствование инфраструктуры гостеприимства и дополнительные меры по популяризации туристических маршрутов Татарстана», — говорится в сообщении.

Кроме того, Президент РТ вручил главе Ростуризма медаль в честь 100-летия ТАССР.

Зарина Догузова прибыла в Казань вчера. Она сопровождала первый субсидированный чартерный рейс с туристами из Москвы в Казань, организованный в рамках специальной программы Ростуризма. О преимуществах чартерных рейсов для республики ранее сообщало ИА «Татар-информ».