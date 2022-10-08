Минниханов обсудил с главой Минстроя РФ реализацию крупных инфраструктурных проектов

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Встреча состоялась в международном выставочном центре «Казань Экспо», сообщает пресс-служба руководители республики.

Собеседники, в частности, обсудили реализацию в Татарстане крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, они затронули вопросы развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства республики, а также выполнение задач в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (как и другие нацпроекты, реализуется с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина).

Глава Минстроя России высоко оценил уровень организации II Международного строительного чемпионата, который проходит в МВЦ «Казань Экспо» с 5 по 8 октября. Ирек Файзуллин принял участие в церемонии открытия турнира и должен побывать и на церемонии закрытия.

Международный строительный чемпионат — ежегодное мероприятие, объединяющее соревнование профессиональных специалистов сферы промышленного строительства, деловую программу и выставку. Впервые турнир прошел в 2021 году в Сочи, на этот раз его приняла Казань. Событие объединило профессионалов со всей России, а также из Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении и Туркменистана.