«Вас могут ругать, но без вас ничего не будет»: Минниханов открыл строительный чемпионат

Строительная отрасль и ее участники являются обязательным условием для обновления и уверенного развития всей страны, сегодня эта сфера — одна из самых перспективных для молодежи. Об этом на открытии II Международного строительного чемпионата заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Торжественное открытие прошло на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо» в татарстанской столице. Сотни участников из регионов России и зарубежных государств в течение нескольких следующих дней будут соревноваться в различных строительных компетенциях. Общий призовой фонд для победителей чемпионата составляет более 40 млн рублей.

Гости мероприятия во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым и руководителем Минстроя России Иреком Файзуллиным перед началом торжественной части осмотрели тематическую выставку, на которой были представлены стенды партнеров чемпионата — ряда крупнейших компаний страны, а также ведущих инженерно-строительных площадок республики.

«Строительный комплекс республики сегодня является одним из самых мощных в нашей стране. Татарстан сохранил и развил фундамент строительной отрасли, заложенный еще в советское время. Стройкомплекс генерирует 6% ВРП региона, прогнозный объем выполненных работ в строительстве по итогам 2022 года ставит 464 млрд рублей», - рассказали высоким гостям в ходе осмотра стендов экспозиции.

После обхода выставочной экспозиции гости направились в зал для участия в церемонии открытия чемпионата. В зале руководителя республики встречали не только молодые специалисты, но и состоявшиеся «профи» строительного дела – все они являются участниками разных компетенций чемпионата.

«Татарстан имеет очень серьезные традиции в строительной отрасли. Мы строим множество разнообразных объектов — от социальных до промышленных. Объекты нефтеперерабатывающего комплекса, газовой и машиностроительной отраслей — все они представлены в нашей республике. Инвестиции в основной капитал только по текущему году будут свыше 700 млрд рублей», — подчеркнул Минниханов.

Он добавил — всем нравится, когда города и регионы нашей страны уверенно обновляются и инфраструктурно развиваются с каждым годом. «Куда бы мы не приехали, мы всегда смотрим, какие дороги, есть ли рабочие места и так далее. А ведь все это делают строители. Без строителей жизнь не изменишь как в социальном, так и в промышленном плане. Поэтому вы выбрали самую нужную профессию. Да, вас могут ругать, но без вас никто ничего не сможет сделать», — обратился к участникам чемпионата Минниханов. Он пожелал им поучаствовать в соревнованиях с пользой для профессионального саморазвития.

Слова Президента РТ дополнил руководитель Минстроя России. Он напомнил, что нынешний чемпионат проходит в масштабных павильонах «Казань Экспо», созданных в сжатые сроки для проведения соревнований WorldSkills в 2019 году. Быстрое и качественное возведение таких сложных объектов сможет осилить далеко не любая строительная отрасль, и здесь республика в очередной раз доказала свое лидерство в сфере строительства, отметил Файзуллин.

«Строители сегодня выполняют огромный объем задач. И в нынешних санкционных условиях строительная отрасль приобретает особое значение: это загрузка наших промышленных предприятий, рабочие места, рост экономики», - подчеркнул глава Минстроя РФ.

Он поприветствовал участников чемпионата со всей России, а также делегации профессионалов отрасли из Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении и Туркменистана. «Побеждайте, а мы вас поддержим», - резюмировал глава Файзуллин.

Международный строительный чемпионат — ежегодное мероприятие, объединяющее соревнование профессиональных специалистов сферы промышленного строительства, деловую программу и выставку. Мероприятие учреждено Минстроем России и Госкорпорацией «Росатом» в 2020 году и проводится с целью расширения экономической интеграции России и стран Евразийского экономического союза в сфере промышленного строительства.

Первый чемпионат прошел в 2021 году в Сочи. Тогда в соревновательной части мероприятия приняли участие специалисты 34 компаний, реализующих крупномасштабные промышленные объекты в России и мире.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

