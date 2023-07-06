Минниханов обсудил с главой Минсельхоза засуху и меры поддержки аграриев

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым перспективы развития агропромышленного комплекса республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны затронули вопросы увеличения производства сельхозпродукции и повышения качества жизни на селе. Отдельное внимание оказалось уделено засухе, с которой столкнулись аграрии Татарстана.

Минниханов заметил, что из-за летних заморозков и отсутствия осадков ожидается снижение урожайности кормовых и зерновых культур. В связи с этим собеседники рассмотрели возможные меры поддержки пострадавших хозяйств.

В целом Дмитрий Патрушев отметил, что сельское хозяйство в Татарстане стабильно развивается и укрепляет результаты. «В 2022 году индекс сельхозпроизводства составил почти 126% — это один из самых высоких показателей в стране», — подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Глава Минсельхоза добавил, что Татарстан традиционно является одним из крупнейших получателей господдержки по линии АПК. В 2023 году предусмотрено выделение 4,8 млрд рублей. Сейчас из них освоено около 60%. В частности, уже полностью доведены средства, предусмотренные производителям зерновых.

Говоря о развитии животноводства, министр сказал, что по итогам прошлого года регион остается лидером в стране по производству молока, это свыше 2 млн тонн за 2022 год.

Дмитрий Патрушев также высоко оценил проводимую в республике работу с удобрениями и развитие мелиоративного комплекса. Помимо прочего, Татарстан традиционно активно участвует в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2022 году на эти цели было направлено 1,5 млрд рублей, в 2023-м объем финансирования вырос до 2 млрд. Ключевые проекты связаны со строительством дорог, социальных объектов и инженерных коммуникаций.

Дмитрий Патрушев находится в Татарстане с рабочей поездкой. В рамках визита министр примет участие в агротехнологической выставке «Всероссийский день поля», а также посетит ряд агропредприятий и социальных объектов на сельских территориях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен во всех районах Татарстана.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.