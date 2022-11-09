До конца 2022 года Татарстан определит, где разместятся объекты центра «Снежный барс»

В Татарстане планируют создать Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс». На научное сопровождение и разработку научно обосновывающей документации по объектам будет направлено 9,3 млн рублей из республиканского бюджета, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Научные изыскания проводятся для определения места будущего центра, о сроках его строительства пока речь не идет. Сроки будут определены в рамках подготовки научного обоснования», – сообщили в ведомстве.

Научные исследования должны быть проведены до конца 2022 года. Месторасположение объектов будет определено с учетом природных особенностей территорий и возможностей содержания там животных, а также с учетом имеющегося научного потенциала.

«По итогам проведенной работы будут подготовлены материалы с научным обоснованием размещения объектов центра с определением специализации каждого. В рамках работы будут исследованы участки Республики Татарстан и Республики Алтай», – сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.