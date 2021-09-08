Минниханов обсудил с генсеком IESF проведение в Казани ЧМ по киберспорту

Фото: tatarstan.ru

Перспективы проведения чемпионата мира по киберспорту в Казани обсудил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов с генеральным секретарем и членом правления Международной федерации компьютерного спорта Бобаном Тотовски.

Беседа состоялась на полях форума «Россия — спортивная держава», который проходит в МВЦ «Казань Экспо». В ней также принял участие президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, отмечает пресс-служба Президента РТ.

Фото: © tatarstan.ru

Международная федерация компьютерного спорта (International e-Sports Federation, IESF) была создана в 2008 году. Она объединяет 120 национальных федераций разных стран и организует чемпионат мира по киберспорту (Esports World Championship). С 2010 года IESF имеет свое представительство в России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов заявил о готовности Казани принять летние Олимпийские игры 2036 года.