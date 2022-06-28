Минниханов обсудил с гендиректором Почты России открытие в Татарстане бондового склада

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Во вторник, 28 июня, Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Почты России Максимом Акимовым. Они обсудили модернизацию сельских почтовых отделений, развитие транспортного хаба и создание в республике бондового склада.

«Для нового формата в российской электронной коммерции – бондового склада – Татарстан станет одной из пилотных территорий», — приводит слова Акимова пресс-служба Президента РТ.

Он уточнил, что в Татарстане живут требовательные клиенты, у которых «обоснованный высокий запрос к уровню логистических услуг». Именно поэтому в республике Почта России часто тестирует новые сервисы.

Рустам Минниханов также обратил внимание на проект по созданию казанского почтового логистического узла.

«Сегодня логистика - это вопрос номер один. Мы готовы активно участвовать в данном проекте», — отметил Президент РТ.

Он также рассказал, что на сегодня в Татарстане работают 1 111 отделений почтовой связи и 8 216 сотрудников почты.

«Нам также важно серьезно уплотнить свою еком-сеть в крупных агломерациях республики за счёт пунктов выдачи заказов, почтоматов, курьерской доставки, а в сёлах обновить сеть отделений. В этом году начинаем с 15 первых ремонтов отделений в небольших поселениях региона», — заявил гендиректор Почты России.

Отмечается, что программа модернизации сельских почтовых отделений запущена по поручению Президента РФ Владимира Путина. После обновления клиенты смогут не только получить там почтовые и финансовые услуги, но и, например, подтвердить или восстановить учетную запись на портале Госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, самостоятельно измерить важные показатели здоровья. Отделения станут доступнее для маломобильных людей: здесь появятся пандусы, широкие дверные проемы и кнопки вызова персонала.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки к закону «О таможенном регулировании», которые позволят начать в России эксперимент по созданию бондовых складов. Один из первых таких складов может появиться в Татарстане.