В Татарстане могут запустить один из первых в стране бондовых складов

Госдума приняла поправки к закону «О таможенном регулировании», которые позволят начать в России эксперимент по созданию бондовых складов. Один из первых таких складов может появиться в Татарстане.

«Мы надеемся, что один из первых российских бондовых складов уже вскоре будет создан у нас в Татарстане. Для этого мы провели большой объем подготовительной работы», - рассказал Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

Он отметил, что Татарстан инициировал утверждение подобного проекта. В конце июля 2020 года Президент республики Рустам Минниханов направил в адрес Премьер-министра России Михаила Мишустина обращение о готовности РТ участвовать в эксперименте по созданию первого в России бондового склада.

Создание подобных складов даст возможность размещать импортируемые товары, а проводить их таможенное оформление только при продаже в интернет-магазинах.