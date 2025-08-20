news_header_top
Экономика 20 августа 2025 11:27

Минниханов обсудил с Файзуллиным реализацию нацпроектов и программ в сфере строительства

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в Казани Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, стороны обсудили вопросы реализации в регионе республиканских и федеральных программ в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также решение актуальных задач в рамках национальных проектов.

Сегодня и завтра, 20 и 21 августа, в Казани проходит Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Организатором мероприятия выступает Минстрой России совместно с Правительством Татарстана при поддержке института развития ДОМ.РФ.

Ожидается, что Ирек Файзуллин примет участие в пленарном заседании форума, тема которого сформулирована следующим образом: «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать».

Кроме того, в ходе мероприятия будут затронуты следующие темы: «Цифра как элемент управления городским пространством», «Малые города: от географии точек к географии смыслов», «20 лет мастер-планам: результаты и новые вызовы», «Наукограды, технополисы, интелполисы: как управлять городами, производящими знания?».

Одним из главных моментов форума станет награждение победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

