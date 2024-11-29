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Минниханов обсудил с Джалалзаде сотрудничество Татарстана и Ирана
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с замминистра иностранных дел Исламской Республики Иран по консульским, парламентским вопросам и делам иранцев, проживающих за рубежом Вахидом Джалалзаде.
Напомним, что гость прибыл на Церемонию открытия нового здания Генконсульства Ирана в Казани, которое находится в центре города.
Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, Минниханов при встрече отметил, что в условиях кризиса в международных отношениях сотрудничество России и Ирана приобретает особую ценность и актуальность, а открытие нового здания Генконсульства в Казани – важный символ.
Замминистра иностранных дел Ирана поблагодарил за встречу.
«Отношения Ирана и России находятся на важном этапе, отношения стратегические. Мы особенно рады находиться в вашей республике. У нас очень много схожего», - подчеркнул он.
Стороны отметили, что по итогам прошлого года товарооборот Татарстана и Ирана составил 178 млн долларов, но нужно усилить работу по его наращиванию. В этой связи приобретает особую актуальность полноценное функционирование международного транспортного коридора «Север-Юг».
Замминистра также добавил, что необходимо возобновить прямые рейсы между Казанью и городами Ирана.
Подробнее про открытие нового здания Генконсульства Ирана в Казани – в репортаже «Татар-информа».
фото: пресс-служба Раиса РТ
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