Минниханов обсудил с Цивилевым организацию форума «ЭНЕРГОПРОМ» на ПМЭФ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Встреча состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, стороны обсудили организацию и проведение в 2026 году Казанского международного энергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ», а также вопросы реализации проектов модернизации энергогенерации в Татарстане.

Ранее стало известно, что Татарстан получит новый легкоатлетический манеж мирового уровня и будет продвигать национальный контент на российских онлайн-сервисах. Таковы договоренности второго дня ПМЭФ.