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Политика 20 июня 2025 08:47

Минниханов обсудил с Цивилевым организацию форума «ЭНЕРГОПРОМ» на ПМЭФ

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Минниханов обсудил с Цивилевым организацию форума «ЭНЕРГОПРОМ» на ПМЭФ
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Встреча состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, стороны обсудили организацию и проведение в 2026 году Казанского международного энергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ», а также вопросы реализации проектов модернизации энергогенерации в Татарстане.

Ранее стало известно, что Татарстан получит новый легкоатлетический манеж мирового уровня и будет продвигать национальный контент на российских онлайн-сервисах. Таковы договоренности второго дня ПМЭФ.

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#ПМЭФ #Рустам Минниханов #сергей цивилев
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