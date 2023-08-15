Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов обсудил рынок жилья с гендиректором ПАО «ПИК – специализированный застройщик»
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Доме Правительства РТ с гендиректором ПАО «ПИК – специализированный застройщик» Иваном Поландовым. В числе прочего они обсудили развитие строительной отрасли в республике.
Минниханов и Поландов затронули в разговоре темы рынка жилья, использование современных строительных материалов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Работающий более чем в 15 регионах, за последние годы ПИК стал одним из лидеров отрасли строительства жилья в России. В Татарстане компания реализует такие проекты, как жилой комплекс «Сиберово», «Нокса-парк» и другие.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Татарстан на 80,6% завершил работы по вводу жилья в этом году – это 2,498 млн кв.м Казань попала в сотню крупных городов России по вводу жилья.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»