Минниханов обсудил рынок жилья с гендиректором ПАО «ПИК – специализированный застройщик»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Доме Правительства РТ с гендиректором ПАО «ПИК – специализированный застройщик» Иваном Поландовым. В числе прочего они обсудили развитие строительной отрасли в республике.

Минниханов и Поландов затронули в разговоре темы рынка жилья, использование современных строительных материалов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Работающий более чем в 15 регионах, за последние годы ПИК стал одним из лидеров отрасли строительства жилья в России. В Татарстане компания реализует такие проекты, как жилой комплекс «Сиберово», «Нокса-парк» и другие.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Татарстан на 80,6% завершил работы по вводу жилья в этом году – это 2,498 млн кв.м Казань попала в сотню крупных городов России по вводу жилья.