Казань стала 38-й из 100 крупных городов России по вводу жилья

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Казань заняла 38-е место в рейтинге, посвященном вводу жилья. В прошлом году здесь построено 874,5 тыс. кв. метров жилья, или 0,67 кв. метра на одного жителя, следует из статистики РИА Новости.

Как отмечают аналитики, в сравнении с 2021 годом в Казани введено на 30,2% меньше жилья. Уровень обеспеченности жилплощадью в городе составляет 27,5 кв. метра — на 0,7 меньше общероссийского показателя.

На 63-й позиции расположился еще один из крупных городов республики — Набережные Челны. Здесь введено 292,2 тыс. кв. метров жилья (на 9,4% меньше, чем в 2021-м), или 0,53 на человека. Обеспеченность горожан жилплощадью составляет 24,6 кв. метра.

Строительный бум по итогам прошлого года отмечается в Краснодаре. С показателем 3,01 млн кв. метров, или 2,47 кв. метра человека, он возглавил рейтинг среди крупных российских городов. Обеспеченность населения жилплощадью здесь составляет 37,7 кв. метра.

Второе место осталось за Новороссийском — 674,5 тыс. кв. метров — 1,97 кв. метра на человека и 37,7 кв. метра в графе «Обеспеченность населения жильем».

Тройку замыкают Сочи. Несмотря на это, именно этот город стал лидером по изменению объема жилья: в 2022 году введено на 225,3% больше, чем в 2021-м, — 995,4 тыс. кв. метров, или 1,77 кв. метра на человека. Обеспеченность населения составляет 30,8 кв. метра.

Замкнули рейтинг крупные города Дальнего Востока, Севера и Сибири. «Лидером» антирейтинга стал Мурманск, в котором за прошлый год сдали 4,6 тыс. кв. метров жилья — 0,02 кв. метра на человека. В сравнении с 2021-м показатель ввода снизился на 7,2%. Тем не менее обеспеченность жильем здесь составляет 28,1 кв. метра. Чуть выше (в порядке возрастания) расположились Комсомольск-на-Амуре и Магадан.