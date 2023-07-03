Минниханов обсудил развитие строительной отрасли с главой профильного комитета Госдумы

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с председателем Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Беседа состоялась в IT-парке имени Б. Рамеева в рамках Международного форума «РЕБУС 2023: Экономика строительства в историческом центре», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили, в частности, такие вопросы, как развитие строительной отрасли, снижение административных барьеров в сфере строительства, совершенствование системы управления многоквартирными домами и модернизацию инфраструктуры ЖКХ.

Ранее Пахомов и другие депутаты Госдумы, входящие в возглавляемый им комитет, ознакомились с опытом Татарстана по реконструкции и сохранению объектов культурного наследия.

Международный форум «РЕБУС 2023: Экономика строительства в историческом центре» представляет собой площадку для взаимодействия регионов России и зарубежных стран для выработки решений по вопросам повышения экономической активности бизнеса в исторических центрах городов с сохранением исторического наследия и идентичности территории.



Мероприятие проходит в Казани 3 и 4 июля, на него приглашены 2 тыс. представителей 15 стран и 50 регионов РФ.