Депутаты Госдумы учтут опыт Татарстана по работе с объектами культурного наследия

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Сегодня делегация депутатов Государственной Думы РФ в составе Сергея Пахомова, Сергея Колунова и Ильи Вольфсона осмотрела в Казани Дом Дротоевского и Дом чекиста, которые являются памятниками федерального и республиканского значения соответственно. Парламентарии ознакомились с опытом Татарстана по реконструкции и сохранению объектов культурного наследия.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Экскурсию для гостей провел председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Он рассказал депутатам о нынешнем состоянии Дома чекиста. Сейчас в здании ведется капитальный ремонт, организована замена труб холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

При осмотре же Дома Дротоевского-Молоткова парламентарии смогли увидеть результаты реставрационных работ. Они узнали, как старинное здание удалось приспособить под современное использование без ущерба для сохранности памятника.

Иван Гущин Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Одна из проблем, характерных для всех территорий страны и присущих Казани, — это ремонт многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. Мы не можем эти дома отремонтировать по текущим программами из-за нехватки требуемых средств. На месте посмотрели и обсудили варианты корректировки действующего законодательства», — заметил председатель Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов.

«Мы готовим решения, и нам важно мнение коллег из Татарстана, которые продвинулись в этом направлении дальше многих регионов. Мы учтем эти достижения в законодательстве, постараемся это сделать в ближайшие месяцы. Чтобы всё урегулировать и капитально отремонтировать здания», — добавил он.

Сергей Пахомов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В этом контексте Пахомов также напомнил о законопроекте, регламентирующем техническое обследование многоквартирных домов перед проведением капительного ремонта.

Затем состоялось совещание, участники которого обсудили нехватку финансовых ресурсов, необходимых для восстановления объектов культурного наследия и средовой застройки, а также отсутствие границ у охраняемых территорий и зон охраны.