Минниханов обсудил с ректором Сеченовского Университета сотрудничество с вузами РТ

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с ректором Сеченовского Университета Петром Глыбочко. На встрече обсуждалось сотрудничество с вузами и здравоохранением республики в науке и инновациях, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Также Раис Татарстана вручил гостю медаль в честь 100-летия ТАССР.

Делегация московского вуза участвует в XXIII Конгрессе Российского общества урологов, который проходит в Казани. Мероприятие будет продолжаться до 16 сентября. За эти дни специалисты ознакомятся с инновационными технологиями, результатами новейших исследований, обменяются опытом.

Участниками события стали свыше 1,6 тыс. специалистов из России и зарубежных стран.