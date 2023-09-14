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Минниханов обсудил с ректором Сеченовского Университета сотрудничество с вузами РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с ректором Сеченовского Университета Петром Глыбочко. На встрече обсуждалось сотрудничество с вузами и здравоохранением республики в науке и инновациях, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Также Раис Татарстана вручил гостю медаль в честь 100-летия ТАССР.
Делегация московского вуза участвует в XXIII Конгрессе Российского общества урологов, который проходит в Казани. Мероприятие будет продолжаться до 16 сентября. За эти дни специалисты ознакомятся с инновационными технологиями, результатами новейших исследований, обменяются опытом.
Участниками события стали свыше 1,6 тыс. специалистов из России и зарубежных стран.
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