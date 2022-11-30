Минниханов обсудил развитие науки с президентом РАН Красниковым

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым руководителем Российской Академии наук (РАН) академиком Геннадием Красниковым в Доме Правительства РТ. Они обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия с научными институтами на региональном уровне, развития прикладной науки.

После встречи Геннадий Красников также принял участие в заседании Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Помимо этого в Казани Красников по планам проведет переговоры с руководством местных вузов, в том числе – КФУ, посетит научные лаборатории и опытно-промышленные производства, а также встретится с руководством КазНЦ РАН и членами РАН.

Напомним, 20 сентября стало известно, что генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» академик Геннадий Красников избран президентом Российской академии наук на общем собрании членов РАН. Указ о его утверждении на посту главы РАН сроком на пять лет 26 сентября подписал Президент РФ Владимир Путин.