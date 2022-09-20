Президентом РАН избран Геннадий Красников

Генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» академик Геннадий Красников избран президентом Российской академии наук на общем собрании членов РАН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на счетную комиссию.

Помимо Красникова, на пост президента РАН претендовал директор Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН академик Дмитрий Маркович.

Накануне действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов главы РАН. В 2017 году на общем собрании членов РАН действовавший тогда президент академии Владимир Фортов также взял самоотвод.

«В этих сложных условиях я благодарю поддерживающих меня членов РАН, я уверен, что их большинство. Однако события последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента РАН. Это вынужденное решение», — приводила слова Сергеева газета «Коммерсантъ».

При этом Сергеев заметил, что многие члены РАН «подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции». Вместе с тем он не стал уточнять, кто именно давит на членов академии.

Кандидат на должность президента Российской академии наук считается избранным, если он получил простое большинство голосов от общего числа присутствующих членов общего собрания РАН. Если никто не набирает 50% голосов плюс один голос, организуется второй тур.