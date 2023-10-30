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Минниханов обсудил развитие Казанского авиазавода с руководством ПАО «Туполев»
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с управляющим директором ПАО «Туполев» Вадимом Королевым. Главной темой встречи стали вопросы развития Казанского авиационного завода, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Стороны затронули вопрос модернизации предприятия для наращивания производства гражданских самолетов Ту-214, а также стратегических ракетоносцев Ту-160.
В обсуждении участвовали Премьер-министр республики Алексей Песошин, а также директор КАЗ Николай Савицких.
Напомним, что по поручению Президента Владимира Путина в России стартовала программа по производству модернизированного Ту-160М. Как ранее сообщал «Татар-информ», до конца года Казанский авиазавод выпустит один новый и один модернизированный Ту-160.
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