Минниханов обсудил развитие Казанского авиазавода с руководством ПАО «Туполев»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с управляющим директором ПАО «Туполев» Вадимом Королевым. Главной темой встречи стали вопросы развития Казанского авиационного завода, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Стороны затронули вопрос модернизации предприятия для наращивания производства гражданских самолетов Ту-214, а также стратегических ракетоносцев Ту-160.

Николай Савицких и Вадим Королев Фото: пресс-служба Раиса РТ

В обсуждении участвовали Премьер-министр республики Алексей Песошин, а также директор КАЗ Николай Савицких.

Напомним, что по поручению Президента Владимира Путина в России стартовала программа по производству модернизированного Ту-160М. Как ранее сообщал «Татар-информ», до конца года Казанский авиазавод выпустит один новый и один модернизированный Ту-160.