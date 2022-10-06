Минниханов обсудил работу казанского «Квартала юстиции» с руководством Минюста РФ

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил в Казани с первым заместителем министра юстиции России Евгением Забарчуком и заместителем министра юстиции России Олегом Свириденко ряд вопросов, касающихся взаимодействия властей региона и федерального министерства.

Как отмечает пресс-служба руководителей региона, речь шла в том числе и о реализации проекта «Квартал юстиции». В этом комплексе административных зданий, возведенном в Казани, предполагается разместить Управление Министерства юстиции РФ по РТ, центры юридической и правовой помощи, Центра содействия развитию гражданских инициатив.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Квартал юстиции», расположенный на улице Хади Такташа, был торжественно открыт в конце августа этого года. Участие в церемонии приняли Президент РТ и министр юстиции РФ Константин Чуйченко, о чем сообщал «Татар-информ».

Представители федерального Минюста в ходе нынешней рабочей поездки в Татарстан также намерены посетить Казанский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции и принять участие во всероссийской научно-практической конференции «Взаимодействие органов власти с НКО: Россия в новом международном контексте».