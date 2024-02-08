Минниханов обсудил предстоящий KazanForum с главой Ассоциации международных выставок

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил подготовку экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum» с председателем правления компании Discover Events, президентом Ассоциации организаторов международных выставок Турции Юнусом Эте. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Также стороны затронули сотрудничество в сфере организации международной выставочной деятельности в целом.

Участие во встрече приняли глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров, глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и другие.

Компания, которую представляет Юнус Эте, является одним из ведущих организаторов выставочно-ярмарочных мероприятий Турции. В том числе она является организатором национального павильона страны, представленного на выставке Russia Halal Ехро, совместно с АО «Рацин» — павильона на выставке «Агроволга-2022».