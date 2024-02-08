Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов обсудил предстоящий KazanForum с главой Ассоциации международных выставок
Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил подготовку экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum» с председателем правления компании Discover Events, президентом Ассоциации организаторов международных выставок Турции Юнусом Эте. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Также стороны затронули сотрудничество в сфере организации международной выставочной деятельности в целом.
Участие во встрече приняли глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров, глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и другие.
Компания, которую представляет Юнус Эте, является одним из ведущих организаторов выставочно-ярмарочных мероприятий Турции. В том числе она является организатором национального павильона страны, представленного на выставке Russia Halal Ехро, совместно с АО «Рацин» — павильона на выставке «Агроволга-2022».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»