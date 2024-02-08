Началась аккредитация журналистов на форум «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Для сотрудников СМИ стартовала аккредитация на Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Как сообщили в пресс-службе организатора форума, на площадке будет работать медиа-центр, где планируют проводить пресс-конференции с участниками деловой программы форума, пресс-подходы, индивидуальные интервью. Также на месте создадут все условия для работы и отдыха журналистов.

Уточняется, что все сессии можно будет посмотреть по онлайн-трансляции в личном кабинете. Аккредитоваться можно на сайте форума до 30 апреля 2024-го. Представители СМИ участвуют в форуме бесплатно.

Напомним, Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» — это главная площадка делового взаимодействия РФ со странами исламского мира. Цель форума — укрепить торгово-экономические, научно-технические, образовательные, социальные и культурные связи российских регионов и стран Организации исламского сотрудничества (туда входят 57 государств).

ХV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани с 14 по 19 мая 2024 года. На встречах обсудят исламские финансы, индустрию халяль, международные инвестиции, промышленность, инновационные технологии, туризм, принципы ESG, бизнес и многое другое.