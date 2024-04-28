Минниханов обсудил предстоящие в Казани форумы с Гурбангулы Бердымухамедовым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Напомним, что руководитель республики посетил Ашхабад для участия в праздничных мероприятиях ко Дню туркменского скакуна. Он поздравил национального лидера с праздником от себя лично и Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и поблагодарил за поддержку сотрудничества с Татарстаном.

Также Минниханов и Бердымухамедов обсудили предстоящие форумы в Казани. В частности, Раис РТ пригласил делегацию Туркменистана принять участие в KazanForum.

Ранее руководитель Татарстана провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.