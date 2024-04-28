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Минниханов в Ашхабаде встретился с Сердаром Бердымухамедовым
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Ашхабад, где встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Минниханов прибыл в страну с визитом по приглашению туркменской стороны. Он примет участие в государственном празднике по случаю Дня ахалтекинского скакуна.
На встрече стороны обсудили экономическое и культурное сотрудничество. В частности, Татарстан заинтересован в опыте ремесленников Туркменистана в области сохранения культурного наследия. Этот вопрос актуален для Татарстана, в котором создается центр ремесел на базе ЦУМа.
«В Туркменистане многие годы успешно работают ведущие татарстанские компании. В прошлом году объем нашего товарооборота вырос на 13% и составил 52 миллиона долларов», — отметил Минниханов.
Также он напомнил о том, что в этом году в республике пройдут Дни культуры Туркменистана. В заключение стороны договорились о взаимодействии по линии духовного управления мусульман.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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