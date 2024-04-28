Минниханов в Ашхабаде встретился с Сердаром Бердымухамедовым

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Ашхабад, где встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов прибыл в страну с визитом по приглашению туркменской стороны. Он примет участие в государственном празднике по случаю Дня ахалтекинского скакуна.

На встрече стороны обсудили экономическое и культурное сотрудничество. В частности, Татарстан заинтересован в опыте ремесленников Туркменистана в области сохранения культурного наследия. Этот вопрос актуален для Татарстана, в котором создается центр ремесел на базе ЦУМа.

«В Туркменистане многие годы успешно работают ведущие татарстанские компании. В прошлом году объем нашего товарооборота вырос на 13% и составил 52 миллиона долларов», — отметил Минниханов.

Также он напомнил о том, что в этом году в республике пройдут Дни культуры Туркменистана. В заключение стороны договорились о взаимодействии по линии духовного управления мусульман.

Фото: пресс-служба Раиса РТ