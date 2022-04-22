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Общество
22 апреля 2022  11:58

Минниханов обсудил поддержку турострасли Татарстана с депутатом Госдумы Тарбаевым

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Минниханов обсудил поддержку турострасли Татарстана с депутатом Госдумы Тарбаевым
фото: пресс-служба Президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой думского Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Стороны обсудили меры поддержки туротрасли, а также развитие туристической инфраструктуры по инициативе «Волжское путешествие».

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что семь регионов России, входящих в программу «Волжское путешествие», в том числе Татарстан, вошли в национальный речной турмаршрут. Круизный туризм — это один из наиболее перспективных видов отдыха, который развивается благодаря поддержке Правительства и национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», добавил он.

#Рустам Минниханов #Туризм
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