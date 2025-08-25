news_header_top
Экономика 25 августа 2025 13:22

На татарстанский Нефтегазохимический форум приедет официальная делегация Афганистана

Фото: Российский деловой центр в Афганистане

На татарстанский Нефтегазохимический форум, который пройдет в Казани, приедет официальная делегация Афганистана. Возглавит делегацию министр горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Маулави Хидаятулла Бадри.

Также в ее состав вошли главный управляющий государственными компаниями Афганистана Ахмад Джан Биляль, генеральный директор «Да Афганистан Брешна Шеркат» Абдул Бари Омари и руководители государственных энергетических компании Афганистана. Об этом «Татар-информу» сообщило руководство Российского делового центра в Афганистане.

«Татарстан стал лидером среди регионов России по экспорту продукции и технологии в Афганистане. В этом большая заслуга министра промышленности и торговли Республики Татарстан Олега Коробченко и то, что Раис Татарстана Рустам Минниханов является признанным авторитетным лидером в мусульманских странах. В этом большое преимущество России перед другими зарубежными странами», – отметил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Татарстанский Нефтегазохимический форум – одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России.

Форум является эффективной площадкой для расширения делового сотрудничества между отраслевыми предприятиями, продвижения современных технологий и оборудования, а также для обмена идеями, получения актуальной информации по ключевым темам отрасли, проведения деловых встреч промышленного и бизнес-сообщества.

