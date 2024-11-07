Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с акимом Абайской области Казахстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил перспективы сотрудничества с акимом Абайской области Казахстана Нурланом Уранхаевым. Встреча состоялась в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил Нурлана Уранхаева за проведение в Казани Дней культуры области Абай. Сегодня в выставочном зале Присутственных мест Казанского Кремля открылась выставка «Люби все человечество как брата своего…», посвященная жизни и творчеству связанных с этим регионом деятелей культуры Казахстана. Ее осмотрели Раис РТ и аким Абайской области, о чем сообщал «Татар-информ».

«Мы высоко ценим возможность расширения связей с Республикой Казахстан в рамках традиционно дружественных российско-казахстанских отношений. В эти непростые времена наши государства сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство», — отметил Минниханов.

Руководитель республики напомнил, что в этом году Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев дважды посещал Татарстан: в ходе «Игр будущего» и октябрьского саммита БРИКС.

Раис РТ также заметил, что повестка взаимодействия Татарстана с Казахстаном традиционно весьма насыщенна. По его словам, этому способствует в том числе наличие межправительственного соглашения о принципах торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Эффективно действуют Генеральное консульство Казахстана в Казани и Полномочное представительство Татарстана в Астане. Развитию деловых связей и туризма способствуют прямые авиарейсы, которые связывают Казань с Астаной и Алматы. Помимо прочего, работает совместная татарстано-казахстанская рабочая группа по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

«Казахстан — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. За прошлый год наш товарооборот вырос на 7% и составил 810 млн долларов. Это очень серьезная цифра», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Казахстанский рынок является одним из наиболее перспективных для КАМАЗа. В центральноазиатской стране организовано сборочное производство «КАМАЗ-Инжиниринг», ведется работа по развитию дилерской сети, созданию и расширению автоцентров. Другие татарстанские предприятия тоже активно работают с Казахстаном. Среди них — Казанский вертолетный завод, «ЕлАЗ», «КЭР-Холдинг», «ПОЗиС», Альметьевский трубный завод, «Татхимфармпрепараты», «Казанькомпрессормаш», «Эйдос» и другие.

В этом контексте Раис Татарстана высоко оценил потенциал сотрудничества с Абайской областью. «Считаю, что у нас много возможностей для развития взаимовыгодного сотрудничества. Пока мы не используем их в полной мере. Нашему взаимодействию надо придать новый импульс. Прежде всего в таких сферах, как энергетика, машиностроение, автомобильная промышленность и транспорт, газомоторное топливо, нефтехимия, сельское хозяйство, информатизация и других Очень интересно взаимодействие в сфере логистики, особенно с учетом реализации в вашей области проекта „сухого порта“. По итогам вашего визита следует определить наиболее перспективные направления для нашей совместной работы», — сказал он.

Кроме того, по мнению Минниханова, имеют перспективы сотрудничество по межкультурному обмену и межпарламентскому взаимодействию, развитие контактов в сфере науки и образования. На данный момент в вузах Татарстана обучаются 1115 студентов из Казахстана. В этом году в КФУ открылся Центр казахского языка и культуры имени выдающегося казахского поэта, философа и просветителя Абая. Также в Казани установили бюст в его честь.

Раис Татарстана поблагодарил руководство Абайской области за содействие в работе Татарской школы искусств города Семея, установку памятников классикам татарской литературы Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю, поддержку татарской общины и проведение Сабантуев.

В свою очередь Нурлан Уранхаев поблагодарил руководство Татарстана за большую поддержку в организации Дней культуры области Абай. «Мы очень дорожим уровнем нашего сотрудничества. Татарстан является нашим близким другом и партнером. В нашем регионе проживает очень много татар», — пояснил он.

Руководитель казахстанского региона предложил развивать взаимодействие в торгово-экономической сфере, АПК, логистике, науке и образовании, отдельно упомянув опыт Татарстана в информационных технологиях и развитии соответствующей инфраструктуры. Также он предложил укреплять туристические контакты.