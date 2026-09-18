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Общество 18 сентября 2026 15:27

В Казани стартовал фестиваль «Время молодых»

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У Центра семьи «Казан» стартовал фестиваль «Время молодых», сообщает корреспондент «Татар-информа» с места событий.

В частности, начала работу выставочная зона, где можно познакомиться с работой молодежных организаций и молодежными проектами Татарстана, а также поучаствовать в ярмарке вакансий и развлекательных активностях.

На протяжении всего дня гостей фестиваля ждут выступления известных артистов, а также розыгрышы призов и подарков. Хедлайнерами концерта станут Марат Яруллин и группа The Hatters.

Вход на фестиваль осуществляется по браслету, который выдают на избирательных участках после голосования.

«Время молодых» в Татарстане проводится впервые. Помимо Казани, программа фестиваля охватывает Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульму, Елабугу, Чистополь, Зеленодольск и Лениногорск. Ожидается, что мероприятие посетят более 40 тыс. студентов.

#фестиваль #молодежь #центр семьи казан
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