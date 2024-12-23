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Минниханов: Объем промышленного производства в 2024 году оценивается в 5,5 трлн рублей
Объем промышленного производства в этом году составит, по оценке, более 5 трлн рублей, сообщил на пресс-конференции Раис РТ Рустам Минниханов.
«Ожидаем где-то 5,5 триллионов рублей объем промышленной продукции. Не менее 1,3 триллиона мы планируем инвестиции в основной капитал. Более 850−900 млрд рублей – это строительный комплекс инвестиции, то есть цифры по селу, по другим сферам, они будут позитивные», – сказал Минниханов.
Ранее Раис РТ отметил, что проведение саммита БРИКС в Казани получило высокую оценку.
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